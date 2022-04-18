Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz.
Müsabakanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Donsah, Mustafa, Dicko, Tetteh