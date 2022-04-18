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    • Spor
    • 18.04.2022 19:09
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    • 18.04.2022 19:23
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    Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını takvimn.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz.

    Müsabakanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.



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    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Donsah, Mustafa, Dicko, Tetteh
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    Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI
    Haberler Spor Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE
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