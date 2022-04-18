İsmail Kartal, Pereira sonrası topladığı puanlarla Fenerbahçe’yi ikinciliğe kadar taşıdı

Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal ile puanları toplarken oyununu da geliştirdi. Comparisonator'un verilerine göre Fenerbahçe Vitor Pereira döneminde ortalama 1.65 gol atarken İsmail Kartal döneminde ise 2 gol ortalaması ile mücadele ediyor.
Gol beklentisi ise 1.57'den 1.8'e yükseldi. Başarılı atak organizasyonlarında ise Vitor Pereira döneminde 23.8 olan rakam İsmail Kartal ile 26.2'ye yükseldi.
Fenerbahçe'nin yediği gollere baktığımızda ise ortaya yine ilginç bir istatistik çıktı. Pereira döneminde maç başına 1.29 gol yiyen Kanarya, İsmail
hocayla birlikte 0.77 gol yemeye başladı.
Başarılı pas istatistiğinde ise 409.9 olan rakam 442.3'e çıktı. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile hem puanları topladı hem de oyununu daha da geliştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet elde ederek 2.31 puan ortalaması yakaladı.