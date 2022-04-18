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    • Spor
    • 18.04.2022 17:12
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    • 18.04.2022 17:12
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    İsmail Kartal, Pereira sonrası topladığı puanlarla Fenerbahçe’yi ikinciliğe kadar taşıdı

    Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal dönemi ile Vitor Pereira dönemi arasında gece ile gündüz kadar fark var. İsmail Kartal, Pereira sonrası topladığı puanlarla Fenerbahçe’yi ikinciliğe kadar taşıdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İsmail Kartal farkını gösterdi! Takvim Özel

    Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal ile puanları toplarken oyununu da geliştirdi. Comparisonator'un verilerine göre Fenerbahçe Vitor Pereira döneminde ortalama 1.65 gol atarken İsmail Kartal döneminde ise 2 gol ortalaması ile mücadele ediyor.

    Gol beklentisi ise 1.57'den 1.8'e yükseldi. Başarılı atak organizasyonlarında ise Vitor Pereira döneminde 23.8 olan rakam İsmail Kartal ile 26.2'ye yükseldi.

    Fenerbahçe'nin yediği gollere baktığımızda ise ortaya yine ilginç bir istatistik çıktı. Pereira döneminde maç başına 1.29 gol yiyen Kanarya, İsmail
    hocayla birlikte 0.77 gol yemeye başladı.



    Başarılı pas istatistiğinde ise 409.9 olan rakam 442.3'e çıktı. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile hem puanları topladı hem de oyununu daha da geliştirdi.
    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet elde ederek 2.31 puan ortalaması yakaladı.

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        Haberler Spor İsmail Kartal, Pereira sonrası topladığı puanlarla Fenerbahçe’yi ikinciliğe kadar taşıdı
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