İsmail Kartal, Pereira sonrası topladığı puanlarla Fenerbahçe’yi ikinciliğe kadar taşıdı





Başarılı pas istatistiğinde ise 409.9 olan rakam 442.3'e çıktı. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile hem puanları topladı hem de oyununu daha da geliştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet elde ederek 2.31 puan ortalaması yakaladı.