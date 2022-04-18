Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu yorumladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. 8. ve son günde geçilmesi gereken İstanbul-İstanbul etabı hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Gelibolu-Tekirdağ etabında genel klasman liderliğini alan Israel- Premier Tech takımından Patrick Bevin şampiyon ilan edildi.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Fuat Oktay sporun ve sporcuların her alanda en güçlü destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara iletti. Oktay, "Türkiye'nin güzelliklerini ve zenginliklerini gözler önüne seren bu önemli organizasyon 5 kıtada 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaştı" dedi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, güçlü vizyonu ile ortaya koyduğumuz spor hamleleri meyvelerini veriyor" ifadesini kullandı.