Özel Haber I Sadece 5 maçta oynadı! Galatasaraylı Pulgar'a şok üstüne şok





Fiorentina'nın 2019 yılında Bologna'dan transfer ederken 12 milyon Euro ödediği Pulgar'dan çok büyük bir bonservis geliri beklentisinin olmadığı ve 5 milyon Euro civarında bir teklifin kabul edileceği belirtiliyor.

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Galatasaray'la yaptığı kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmayan Pulgar sezonun bitiminin ardından yeniden Çizme'nin yolunu tutacak. 28 yaşındaki futbolcuya Almanya ve İtalya'dan talipler oldduğu ifade ediliyor.