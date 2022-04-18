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    • Spor
    • 18.04.2022 12:40
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    • 18.04.2022 12:40
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    Özel Haber I Sadece 5 maçta oynadı! Galatasaraylı Pulgar'a şok üstüne şok

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın orta alandaki sorunlarına çözüm bulması için devre arasında Fiorentina’dan kiralanan Erick Pulgar şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı formayla Süper Lig’de 5 maçta forma giyen ve sadece 164 dakika görev yapabilen Şilili yıldıza bir kötü haber daha geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaraylı Pulgar’a şok üstüne şok

    İtalyan basını, Fiorentina kulübünün Pulgar'ı satma kararı aldığını yazdı. Haberde İtalyan yetkililerin, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun son 1.5 yıldır sürekli düşen performansını da dikkate alarak böyle bir karar verdiğini yazdı.



    Fiorentina'nın 2019 yılında Bologna'dan transfer ederken 12 milyon Euro ödediği Pulgar'dan çok büyük bir bonservis geliri beklentisinin olmadığı ve 5 milyon Euro civarında bir teklifin kabul edileceği belirtiliyor.

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    Galatasaray'la yaptığı kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmayan Pulgar sezonun bitiminin ardından yeniden Çizme'nin yolunu tutacak. 28 yaşındaki futbolcuya Almanya ve İtalya'dan talipler oldduğu ifade ediliyor.
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    Haberler Spor Özel Haber I Sadece 5 maçta oynadı! Galatasaraylı Pulgar'a şok üstüne şok
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