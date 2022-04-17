Kanarya seriye bağladı! Göztepe'yi evinde yenen Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 11'e indirdi







BEN ROL YAPMAM!

Göztepe galibiyeti sonrası İsmail Kartal, "Benim içim neyse dışım da o. Rol yapamam. Takımla iyi bir sine rji yakaladık. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek" dedi. Göztepe maçı sonrası konuşan İsmail Kartal, oyuncularına övgüler yağdırdı. Çok iyi bir takım olduklarını aktaran Kartal, "Benim içim neyse dışım da o. Rol yapamam, yalan konuşamam. Oyuncularımla bazen arkadaş, bazen antrenör, bazen de baba oğul gibiyim. Takım içinde yakalanan sinerji bizi üst seviyeye taşıdı" dedi. Kartal ayrıca, "Hedefimiz sezonu en güzel, en iyi, Fenerbahçe'ye layık bir yerde bitirmek. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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