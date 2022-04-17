Kanarya seriye bağladı! Göztepe'yi evinde yenen Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 11'e indirdi

Ligde geçen hafta Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe, dün de Kadıköy'de Göztepe'ye geçit vermedi ve ligdeki çıkışını devam ettirdi: 2-0. Maça hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler, 4. dakikada golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı korner atışında Serdar Aziz altıpasın gerisinden gelerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 18. dakikada Göztepe gole cevap vermek istedi. Moubandje'nin vuruşunda Altay topu iki hamlede kontrol etti. 41. dakikada Tijanic'in vuruşunu yine Altay kurtardı ve Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlarında Göztepe beraberlik golü aradı ama bulamadı. 80. dakikada Arda Güler soldan ortaladı. Kale çizgisinin hemen önünde kaleciyi de geçen topa Rossi hareket etti. Moubandje'nin müdahalesinde Rossi yerde kaldı. VAR incelemesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Moubandje kırmızı kart gördü. Penaltıyı kullanan Arda skoru 2-0'a getirdi... 68'de oyuna giren Arda'nın futbolu ayakta alkışlandı. Maç sonunda hem Arda Güler'e hem de İsmail Kartal'a büyük sevgi gösterisi vardı. Kanarya lider Trabzon'la puan farkını da 11'e indirdi.
42 BİN TARAFTARIYLA OMUZ OMUZA
Galatasaray galibiyetinin ardından Göztepe maçına da taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 42 bin 123 biletli taraftar maçı izledi. Maç sonu taraftarlar stadı terk etmeyip Sarı-Lacivertli futbolcularla galibiyeti kutladı.
ARDA KADIKÖY'DE SİFTAH YAPTI
Göztepe karşısında takımının ikinci golünü atan Arda Güler, Kadıköy'de ilk kez fileleri sarstı. Genç yıldız toplamda ise 3 gole ulaştı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler performansıyla büyülemeye devam ediyor... Sarı- Lacivertliler'in Göztepe ile oynadığı maçta 68. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada kazanılan penaltıda Valencia'nın topu kendisine bırakmasıyla meşin yuvarlağın başına geçti. Penaltından şık bir vuruşla topu ağlara gönderen ve skoru 2-0 yapan Arda, bu sezon toplamda 3. golünü attı. Genç futbolcu Kadıköy'de oynanan maçlarda ise ilk kez golle tanışarak taraftarını coşturdu.