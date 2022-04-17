İsmail Kartal istatistikleri alt üst etti! Fenerbahçe tarihinde zirveye oturdu

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takımın üzerindeki kara bulutları kısa sürede atan tecrübeli teknik adam istatistikleri de altüst etmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktörler arasında ilk sırada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 47 maçta 104 puan toplayarak 2.21 puan ortalaması tutturdu. Onu 51 maçta 110 puan toplayan ve 2.1 puan ortalaması yakalayan Mustafa Denizli takip etti.
Aykut Kocaman 142 maçta 296 puana ulaştı. 2.08 puan ortalaması yakaladı. Şu anda Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut Fenerbahçe'de 30 maçta 59 puan topladı. 1.97 puan ortalaması tutturdu. Turhan Sofuoğlu ise 19 maç görevde kaldı. 36 puanla 1.89 puan ortalamasına ulaştı.