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    • Spor
    • 17.04.2022 14:27
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    • 17.04.2022 14:31
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    İsmail Kartal istatistikleri alt üst etti! Fenerbahçe tarihinde zirveye oturdu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı-lacivertli takımın başına ilk geldiği günden bu yana takımı çıkışa geçiren İsmail Kartal, teknik adam istatistiklerini de alt üst etti. Fenerbahçe'nin hocası sarı-lacivertli takımın başında en yüksek puan ortalamasına sahip hoca oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İstatistikleri alt üst etti! Zirveye oturdu

    Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takımın üzerindeki kara bulutları kısa sürede atan tecrübeli teknik adam istatistikleri de altüst etmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktörler arasında ilk sırada yer aldı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 47 maçta 104 puan toplayarak 2.21 puan ortalaması tutturdu. Onu 51 maçta 110 puan toplayan ve 2.1 puan ortalaması yakalayan Mustafa Denizli takip etti.

    Aykut Kocaman 142 maçta 296 puana ulaştı. 2.08 puan ortalaması yakaladı. Şu anda Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut Fenerbahçe'de 30 maçta 59 puan topladı. 1.97 puan ortalaması tutturdu. Turhan Sofuoğlu ise 19 maç görevde kaldı. 36 puanla 1.89 puan ortalamasına ulaştı.

        İsmail Kartal'ın kısa süre içinde takımdaki oyunculara özgüvenlerini geri vermesi ve birçok oyuncunun potansiyelini artırması Fenerbahçe'yi başka bir seviyeye taşıdı.

        Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet alan ve sadece 1 kez kaybeden İsmail Kartal bu sezon ligde 2.31 puan ortalaması yakaladı.

        İsmail Kartal, lider Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı da puan ortalamasında geride bırakmış durumda. Bordo-Mavililer'in başarılı teknik adamı bu sezon 2.25 puan ortalaması ile mücadele ediyor.

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