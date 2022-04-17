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    • Spor
    • 17.04.2022 14:06
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    • 17.04.2022 14:06
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    Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a özel görev! İsmail Kartal'la yeniden doğdu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira döneminde bir türlü istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile beraber adeta ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Son haftalarda yükselen performansıyla da dikkat çeken orta saha oyuncusunun Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması sonrası takımın yeni kaptanlarından olabileceği iddia edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de Mert Hakan özel görev

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde bir türlü istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyemeyen ve beklentilerin altında kalan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile ise büyük bir çıkışa imza attı. Kartal ile birlikte ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren tecrübeli futbolcu saha içinde takımın lideri haline geldi. Mert Hakan'ın ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yerine kaptanlık görevinin verilebeceği isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

    Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'deki altın günlerini yaşıyor... Sarı-Lacivertliler'in geçen sezonun başında bonservis bedeli olmadan Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan, ilk sezonunda tam olarak beklentileri verememişti. Bu sezona ise Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de düzenli şekilde ilk 11'de şans bulamayan Mert Hakan, iyice beklentilerin altında kalmış ve taraftarların gözünden düşmüştü.

    Vitor Pereira'nın görevine son verilmesi sonrası Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal'ın ise ısrarlı bir şekilde ilk 11'de forma şansı verdiği Mert Hakan Yandaş, son dönemde muhteşem bir çıkışa imza attı. Saha içindeki çalışkan kimliğinin yanı sıra hırsı ve kalitesiyle büyük bir fark yaratan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli takımın oyun içindeki liderlerinden biri haline geldi.

        Bu sezon Pereira döneminde ligde gol katkısı sağlayamayan Mert Hakan, geçici olarak takımı çalıştıran Zeki Murat Göle yönetimindeki Yeni Malatya maçında 1 asist yapmış, ardından ise İsmail Kartal'ın gelişi ile gaza basmıştı. Kartal'ın gelişi ile ligde 5 asiste imza atan yıldız futbolcu, son 4 maçta verdiği 4 gol pası ile takımının çıkışında da önemli bir rol oynadı.

        Saha içinde aldığı sorumluluk gözlerden kaçmayan Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki kaptanlıkları alınan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından Sarı-Lacivertliler'in yeni kaptanlarından biri de olması bekleniyor. İsmail Kartal, yıldız futbolcuyu Altay Bayındır ile birlikte takımın kaptanlarından biri yaparak mükafatlandırmayı hedefliyor.

        *Mert Hakan Yandaş'ın detaylı istatistikleri için fotoğrafa tıklayın

        Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Mert Hakan'ın iki de golü bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

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