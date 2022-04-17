Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a özel görev! İsmail Kartal'la yeniden doğdu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde bir türlü istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyemeyen ve beklentilerin altında kalan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile ise büyük bir çıkışa imza attı. Kartal ile birlikte ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren tecrübeli futbolcu saha içinde takımın lideri haline geldi. Mert Hakan'ın ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yerine kaptanlık görevinin verilebeceği isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'deki altın günlerini yaşıyor... Sarı-Lacivertliler'in geçen sezonun başında bonservis bedeli olmadan Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan, ilk sezonunda tam olarak beklentileri verememişti. Bu sezona ise Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de düzenli şekilde ilk 11'de şans bulamayan Mert Hakan, iyice beklentilerin altında kalmış ve taraftarların gözünden düşmüştü.
Vitor Pereira'nın görevine son verilmesi sonrası Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal'ın ise ısrarlı bir şekilde ilk 11'de forma şansı verdiği Mert Hakan Yandaş, son dönemde muhteşem bir çıkışa imza attı. Saha içindeki çalışkan kimliğinin yanı sıra hırsı ve kalitesiyle büyük bir fark yaratan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli takımın oyun içindeki liderlerinden biri haline geldi.