Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a özel görev! İsmail Kartal'la yeniden doğdu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde bir türlü istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyemeyen ve beklentilerin altında kalan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile ise büyük bir çıkışa imza attı. Kartal ile birlikte ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren tecrübeli futbolcu saha içinde takımın lideri haline geldi. Mert Hakan'ın ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yerine kaptanlık görevinin verilebeceği isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.