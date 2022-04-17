📺Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI YAYIN! Maçın 11'leri..

Kasımpaşa - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 33. haftasında beyaz-lacivertliler saat 16.00'da mavi-lacivertliler ile nefes kesen bir mücadeleye girişecek. Her iki takımın da taraftarları nefeslerini tuttu maçı bekliyor. Maçın 11'leri belli oldu. Peki Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı nasıl, nereden izlenir? Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte sahada ter dökecek 11'ler ve bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI YAYIN linki...
ASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Ata Yıldırım yapacak.
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Tarkan, Spajic, Eren, Doğucan, Aabid, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut
Adana Demirspor: Muric, Svenson, Talha, Samet, Alper, Sinan, Stambouli, Belhanda, Yunus, Vargas, Balotelli