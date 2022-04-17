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    • Spor
    • 17.04.2022 15:19
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    • 17.04.2022 15:20
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    📺Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI YAYIN! Maçın 11'leri..

    Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI MAÇ LİNKİ HABERİMİZDE! Süper Lig'in 33. haftasında heyecan Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takım evine puan ile dönmek istiyor. Heyecanlı maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Futbolseverler maçın 11'lerini ve canlı yayın linklerini araştırıyor. İşte Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI YAYIN EKRANI...

    📺Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE

    Kasımpaşa - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 33. haftasında beyaz-lacivertliler saat 16.00'da mavi-lacivertliler ile nefes kesen bir mücadeleye girişecek. Her iki takımın da taraftarları nefeslerini tuttu maçı bekliyor. Maçın 11'leri belli oldu. Peki Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı nasıl, nereden izlenir? Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte sahada ter dökecek 11'ler ve bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI YAYIN linki...

    ASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Ata Yıldırım yapacak.

    KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Tarkan, Spajic, Eren, Doğucan, Aabid, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut

    Adana Demirspor: Muric, Svenson, Talha, Samet, Alper, Sinan, Stambouli, Belhanda, Yunus, Vargas, Balotelli

        MAÇ CANLI NASIL İZLENİR?

        Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

        Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

        Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.

        Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.
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        Haberler Spor 📺Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Kasımpaşa - Adana Demirspor CANLI YAYIN! Maçın 11'leri..
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