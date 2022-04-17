Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2022 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2022 13:36
    ABONE OL

    CANLI | Konyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 33'üncü hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe ile 2.'lik mücadelesi veren Konyaspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Gaziantep FK

    Konyaspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    KONYASPOR -     Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri Çekici, Michalak, Bytqi, Ahmed Hassan
    GAZİANTEP FK - Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MİT PKK’nın sözde sorumlusunu paketledi
    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA