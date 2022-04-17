CANLI | Konyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

Konyaspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

KONYASPOR - Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri Çekici, Michalak, Bytqi, Ahmed Hassan

GAZİANTEP FK - Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet