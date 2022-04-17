Fenerbahçe'de 500 bin euroluk örümcek adam Miguel Crespo

Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo yıllık 500 bin Euro'ya oynuyor. Fenerbahçe taraftarının sahadan basmadık yer bırakmayan ve rakibin adeta ensesine yapışan görüntüsü nedeniyle 'Örümcek Adam' diye lakap taktığı yıldız oyuncu takımdaki mevkidaşlarından daha az kazanmasına rağmen mücadelesiyle alkış topluyor.