Fenerbahçe'de 500 bin euroluk örümcek adam Miguel Crespo

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın getirttiği Portekizli yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor. 25 yaşındaki futbolcu Göztepe maçında da sahanın en iyilerindendi…
Miguel Crespo, Göztepe'ye karşı 14 ikili mücadele kazandı ve kendi rekorunu geçti. Yıldız oyuncu İzmir'deki maçta 15 rakımına ulaşmıştı. Miguel Crespo ayrıca hücum bölgesine 11 giriş yaptı. 3 şut pası atarken 14 ikili mücadele kazandı. 7 top kazandı. Göztepe'ye karşı yine futbolseverlerin gözünün pasını silmeyi başardı.