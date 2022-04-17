Giresunspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Giresun - BJK maçı izle canlı bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Siyah Beyazlılarda Welinton Souza, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Giresunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Arda Kardeşler.
Giresunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Chiquinho, Diabate, Umut
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Alex