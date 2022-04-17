Giresunspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Giresun - BJK maçı izle canlı bedava kesintisiz şifresiz!





DEPLASMAN KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.



WELINTON CEZASI NEDENİYLE YOK

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, karşılaşmada görev alabilecek.