Burak Elmas'tan şaşırtan söylem: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar





KARTAL'DAN PATRİCK'E 1.2 MİLYON

İtalyan basını Beşiktaş'ın Lazio'nun stoperi Patrick'e yıllık 1.2 milyon Euro civarında bir para teklif ettiğini yazdı Sezon sonu Lazio ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoper Patrick için Beşiktaş ve Valencia devreye girmişti. İtalyan basınında Patrick için yapılacak teklifin detayları paylaşıldı. Lazio'dan 750 bin Euro kazanan İspanyol futbolcuya İtalyan ekibi Lazio yeni kontrat için1 milyon Euro önerecek. Haberde Valencia'nın da 1.2 milyon Euro önereceği, Beşiktaş'ın da bu rakama yakın bir teklifte bulunacağı iddia edildi. İspanyol futbolcunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.