Burak Elmas'tan şaşırtan söylem: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

G.Saray Başkanı Burak Elmas, nisan ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Birbirinden değerli başkan adaylarımız Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray'da önemli bir hizmet yarışına girdiler... Adeta taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar! Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık!" ifadelerini kullandı. Elmas açıklamalarının ardından salondan ayrıldı.
ELİMİZDEN KAYMAK ÜZERE!
G.Saray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "30 Nisan'da sandık başında buluşalım. Tercihiniz kim için olursa olsun, bu demokratik hakkınızı kullanmazsanız, Galatasaray elimizden kaymak üzere" diye konuştu.
KAZANAN G.SARAY OLSUN
G.Saray Başkan adayı Metin Metin Öztürk, "Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" dedi.