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    Burak Elmas'tan şaşırtan söylem: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

    Burak Elmas, “İki başkan adayı ellerini taşın altına koydu. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurtta ve dünyadan spor haberleri...

    Onlar da yaşayacak!

    G.Saray Başkanı Burak Elmas, nisan ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Birbirinden değerli başkan adaylarımız Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray'da önemli bir hizmet yarışına girdiler... Adeta taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar! Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık!" ifadelerini kullandı. Elmas açıklamalarının ardından salondan ayrıldı.



    ELİMİZDEN KAYMAK ÜZERE!
    G.Saray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "30 Nisan'da sandık başında buluşalım. Tercihiniz kim için olursa olsun, bu demokratik hakkınızı kullanmazsanız, Galatasaray elimizden kaymak üzere" diye konuştu.



    KAZANAN G.SARAY OLSUN
    G.Saray Başkan adayı Metin Metin Öztürk, "Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" dedi.



        MOHAMED 11'E DÖNÜYOR
        Cimbom'da son resmi maçına 1 ay önce çıkan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in Yeni Malatyaspor ile oynanacak maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Domenec Torrent'in Gomis'i Malatya sınavında yedeğe çekmesi beklyeniyor.



        BEŞİKTAŞ GİRESUN'DA 3 PUAN PEŞİNDE
        Çotanak Spor Kompleksi'nde 20.30'da start alacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş bugün GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. GZT Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.



        KARTAL'DAN PATRİCK'E 1.2 MİLYON
        İtalyan basını Beşiktaş'ın Lazio'nun stoperi Patrick'e yıllık 1.2 milyon Euro civarında bir para teklif ettiğini yazdı Sezon sonu Lazio ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoper Patrick için Beşiktaş ve Valencia devreye girmişti. İtalyan basınında Patrick için yapılacak teklifin detayları paylaşıldı. Lazio'dan 750 bin Euro kazanan İspanyol futbolcuya İtalyan ekibi Lazio yeni kontrat için1 milyon Euro önerecek. Haberde Valencia'nın da 1.2 milyon Euro önereceği, Beşiktaş'ın da bu rakama yakın bir teklifte bulunacağı iddia edildi. İspanyol futbolcunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.



            BÜYÜK TEHLİKE: TOPÇU SINIRDA
            Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Josef, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda yer almayan Oğuzhan dışında bu isimler sarı kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.



            MAESTRO HAMSİK
            Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Karagümrük maçında sahada en fazla topla buluşan (102) ve en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu (95/87). Slovak yıldız, attığı kilit paslarla da takımına gol pozisyonu hazırladı.



            ŞAHİN'Lİ ANTALYA BULDOZER GİBİ
            Nuri Şahin'in ekibi Antalya, Alanya'yı 3 golle geçti. Üst üste 6. galibiyetini elde etti. Antalyaspor durdurulamıyor... Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde çok büyük bir çıkışa imza atan Kırmızı- Beyazlılar, dün oynanan Antalya derbisinde deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Antalyaspor üst üste Süper Lig'deki 6. galibiyetini elde etti. Şahin'in ekibi ligdeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı. Antalyaspor'a Alanya karşısında 3 puanı getiren golleri 17. dakikada Wirght ve 40 ve 58. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar (2) kaydetti. Alanyaspor'un karşılaşmadaki tek golünü ise 78'de Diedhiou kaydetti.



                SÜPER LİG'DE BUGÜN 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
                Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Konyaspor, Gaziantepspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Diğer maçta saat 16.00'da Kasımpaşa, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu maçta ise Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



                M.CİTY'Yİ MAĞLUP EDEN LİVERPOOL FİNALE ÇIKTI
                İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City'yi 3-2 mağlup eden Liverpool, adını finale yazdırdı. Liverpool, 9. dakikada Ibrahima Konate, 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. 47'de Silva ve 90+1'de Grealish'in golleri City'ye yetmedi. Liverpool'un rakibi Chelsea-Crystal Palace eşleşmesinin galibi olacak.



                TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI BODRUM'DA START ALDI
                Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Bodrum Rallisi, bu sezon şampiyonanın açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştiriliyor. İlçede iki gün sürecek şampiyonaya 67 otomobilde 134 sporcu yarışıyor. Şampiyona, bugün Cennet Koyu, Pedasa ve Çamarası etaplarının ardından ödül töreniyle sona erecek.



                    NUHSPOR KADIN TAKIMI 1. LİG'E YÜKSELDİ...
                    Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e çıkmanın sevinci yaşıyor. Şırnak tarihinde ilk defa bir kadın futbol takımı, 1. Lig'e yükseldi. Şırnak Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 2. Lig A Grubu maçında sahasında Gazikent'i 3-0 yenerek ikinci sırayı garantiledi ve 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Nuhsporlu futbolcular maç sonunda kutlama yaptılar.



                    MİLLİ TAKIM'DA ATAMAN DÖNEMİ
                    A Milli Basketbol Takımı'nda ikinci Ergin Ataman dönemi dün resmen başladı... Tecrübeli koç, "Amacımız madalyalara uzanmak..." dedi. A Milli Basketbol Takımı'nda ikinci kez Ergin Ataman dönemi resmen başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlenen basın toplantısında Ataman'a her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ataman da "Amacımız Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda madalyaya uzanmak" dedi. Ataman, 2014- 2016 yılları arasında da A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü olarak görev yapmıştı. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımımız, 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.



                    MENEMEN 90'DA 1 PUANI KURTARDI
                    TFF 1. Lig'de Balıkesirspor ile Menemenspor 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor karşılaşmanın 6. dakikasında Anıl Taşdemir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90. dakikasında Menemenspor penaltıdan bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Penaltıyı Ahmet Sagat gole çevirdi. Maç 1-1 sona erdi.

                    KARA KARTAL'A ÇEKMECE ŞOKU!
                    ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 93-87 mağlup etti. Kartal şok bir yenilgi aldı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 72-71, Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basket: 82- 74, Anadolu Efes-Fruitti Extra Bursaspor: 88-85, Tofaş-Fenerbahçe Beko: 78-82.

                    ADANA DEMİRSPOR ERTAÇ İLE EL SIKIŞTI
                    Süper Lig ekibi Adana Demirspor, küme düşmesi daha önce kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir ile el sıkıştı. Bu arada Akdeniz temsilcisi Adana Demirpor'da Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Akintola ile gelecek sezon devam edilmeyeceği, yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı da gelen haberler arasında.

                    YİĞİDO KAÇTI HATAY YAKALADI
                    Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile Sivasspor, 1-1 berabere kaldı. 28. dakikada Ziya Erdal'ın kullandığı penaltı Sivas öne geçti. 0-1. 61. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sadık Baş'ın ortasında ceza alanı içinde topun gelişine vuran Benzia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

                    BAŞAKŞEHİR 89'DA YIKILDI
                    Medipol Başakşehir 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Altay ile 89.dakikada Ceyhun Gülselam'ın attığı gole engel olamayarak 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Karşılaşmada Başakşehir'in tek golünü 40. dakikada Trezeguet kaydetti. Başakşehir puanını 54'e yükseltirken, 30 puana çıkan Altay kaybettiği iki puanla kümede kalma yarışında bir darbe daha aldı.

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                    Haberler Spor Burak Elmas'tan şaşırtan söylem: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar
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