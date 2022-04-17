Aslan'ın iki eski yıldızı Denayer ve Seri'yi menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi

Sarı-Kırmızılılar seçime odaklanırken Seri ve Denayer için menajerler harekete geçti. Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri ve Jason Denayer'in menajerleri transfer görüşmeleri için yönetimin kapısını çaldı. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 30 Nisan'da seçim olduğunu ve kendilerinin bir karar veremeyeceklerini bildirdi. Elmas'ın iki yıldızın menajerine, "Seçimden sonra yeni yönetimle transfer görüşmelerine başlayabilirsiniz. Biz seçim sonrası yokuz. Yeni yönetimle görüşmeniz daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı. 2018 yılından beri İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Fildişili 6 numara Seri'nin sezon sonunda İngiltere'den ayrılması bekleniyor. Kulübünün opsiyon hakkı olsa da bu hakkı kullanmayacağı belirtildi. Galatasaray'da forma giyen bir başka yıldız oyuncu Jason Denayer'in de Lyon ile sözleşmesi sona eriyor. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Lyon'dan ayrılacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Denayer Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 35 maçta forma giyerken 1 gole imza attı.