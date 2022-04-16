Hatayspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor - Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetiyor.







İLK 11'LER

A. HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Simon, Samuel, Onur, Mehdi, Benzia, El Kaabi, Diouf.

D.G. SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Ziya, Cofie, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 48 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatay ekibi, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı takımda sakatlığı süren Adama Traore ile Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.

Geride kalan dönemde 41 puan toplayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, haftaya 12. sırada girdi. Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique, hafta arasında Brezilya'nın Internacional takımına transfer olduğunu duyurdu.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.