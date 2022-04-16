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    • 16.04.2022 11:47
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    • 16.04.2022 11:56
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    Özel Haber I Başkan adayları istemiyor! Burak Elmas'tan Torrent hamlesi...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmediklerini açıklamıştı! Sarı-Kırmızılı kulübün mevcut başkanı Burak Elmas, göreve bizzat getirdiği Katalan teknik direktör ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Burak Elmas’tan Torrent hamlesi

    Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayları projelerini ve hedeflerini açıklamaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün net bir dille takımın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yola devam edilmeyeceğini açıklaması sonrası ise Katalan teknik adamın takımda kalma ihtimali sıfırlandı.

    Her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Domenec Torrent'in kulüple 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve Katalan hocanını gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi ise Torrent ile ayrılık konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.

    Geçtiğimiz ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in görevine son veren ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi ile Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas'ın ise her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Katalan hoca ile ayrılık sürecinde aktif rol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.

        Elmas'ın kendisinin takımın başına getirdiği Torrent ile yapacağı konuşmada, kulübün içinde yaşadığı kaos sebebiyle tazminat konusunda zorluk çıkarmamasını talep edeceği ve makul bir şekilde ayrılık sürecinin gerçekleşmesi için çabalayacağı belirtiliyor.

        Görevi teslim etmeden Torrent ile tazminatı hakkında bir görüşme yapmayı planlayan mevcut başkan Burak Elmas'ın, Katalan hocadan bu ayrılığın Galatasaray'a zarar vermemesi adına çabalayacağı ifade ediliyor. Gelecek yıl için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi bulunan Torrent'in ise Elmas'ın bu talepleri karşısında vereceği cevap merak ediliyor.

        Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk yola yerli bir teknik adamla devam edileceğini Nuri Şahin ve Okan Buruk'un teknik direktör adayları arasında bulunduğunu açıklamıştı.

        Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ise şimdilik isim vermese de Rudi Garcia ve Claudio Ranieri gibi yabancı teknik adamlarla gelecek sezon için dirsek teması kurmuş durumda.
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