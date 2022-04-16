Özel Haber I Başkan adayları istemiyor! Burak Elmas'tan Torrent hamlesi...

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayları projelerini ve hedeflerini açıklamaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün net bir dille takımın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yola devam edilmeyeceğini açıklaması sonrası ise Katalan teknik adamın takımda kalma ihtimali sıfırlandı.
Her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Domenec Torrent'in kulüple 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve Katalan hocanını gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi ise Torrent ile ayrılık konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in görevine son veren ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi ile Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas'ın ise her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Katalan hoca ile ayrılık sürecinde aktif rol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.