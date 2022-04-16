Özel Haber I Başkan adayları istemiyor! Burak Elmas'tan Torrent hamlesi...

Görevi teslim etmeden Torrent ile tazminatı hakkında bir görüşme yapmayı planlayan mevcut başkan Burak Elmas'ın, Katalan hocadan bu ayrılığın Galatasaray'a zarar vermemesi adına çabalayacağı ifade ediliyor. Gelecek yıl için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi bulunan Torrent'in ise Elmas'ın bu talepleri karşısında vereceği cevap merak ediliyor.

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk yola yerli bir teknik adamla devam edileceğini Nuri Şahin ve Okan Buruk'un teknik direktör adayları arasında bulunduğunu açıklamıştı.

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ise şimdilik isim vermese de Rudi Garcia ve Claudio Ranieri gibi yabancı teknik adamlarla gelecek sezon için dirsek teması kurmuş durumda.