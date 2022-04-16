Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı Karagümrük beraberliği sonrası konuştu: Şampiyon gibi oynadık

Süper Lig'in 33. haftasında Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımının maçın 2. yarısında ortaya koyduğu futboldan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
TAÇTAN GEÇİŞ HÜCUMU YEDİK
Avcı şu ifadeleri kullandı: İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Ancak son dakikada taç atışından geçiş hücumu yedik. Sonrasında firikik oldu ve golü kalemizde gördük. Şanssız bir andı.
BAZI DETAYLARI YAPAMADIK
2. yarıyı tamamen rakip sahada oynadık. Her şeyi denedik. Şampiyon gibi oynadık. Detaylar önemli. Bunu başaramadık! Ancak oyuncularımın ortala koyduğu oyundan memnunum.