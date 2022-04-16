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    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı Karagümrük beraberliği sonrası konuştu: Şampiyon gibi oynadık

    İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Son dakikada taçtan geçiş hücumu yedik. Sonrasında firikik ve yediğimiz gol geldi. 2. yarıda şampiyon gibi oynadık. Her şeyi yaptık. Şampiyonluk için 5 puan lazımdı. Şimdi 4 lazım...

    Şampiyon gibi oynadık

    Süper Lig'in 33. haftasında Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımının maçın 2. yarısında ortaya koyduğu futboldan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.



    TAÇTAN GEÇİŞ HÜCUMU YEDİK
    Avcı şu ifadeleri kullandı: İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Ancak son dakikada taç atışından geçiş hücumu yedik. Sonrasında firikik oldu ve golü kalemizde gördük. Şanssız bir andı.



    BAZI DETAYLARI YAPAMADIK
    2. yarıyı tamamen rakip sahada oynadık. Her şeyi denedik. Şampiyon gibi oynadık. Detaylar önemli. Bunu başaramadık! Ancak oyuncularımın ortala koyduğu oyundan memnunum.



        ARTIK 5 DEĞİL 4 PUAN GEREKİYOR
        Şampiyonluk için bize 5 puan gerekiyordu. Şimdi 4 puan lazım. Çıkarız deplasmanda maç kazanırız ve şampiyonluk yarışını bitiririz. Şimdi kupa maçımız var. Ona konsantre olacağız.



        4 MAÇ TA 9 PUAN UÇTU
        Ligde son galibiyetini Göztepe'ye karşı alan Fırtına, sonraki 4 maçta 9 puan kaybetti, Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor son 4 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 12 Mart tarihinde Göztepe'yi sahasında 4-2 yenen Bordo-Mavililer, sonrasında Rize'ye 3-2 mağlup oldu. Daha sonra Beşiktaş ile 1-1, Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, dün gece de evinde Karagümrük ile1-1 berabere kaldı. Bordo- Mavililer son 4 maçta 9 puan kaybetti.



        TRİBÜNLERDE BOŞ YER KALMADI
        Trabzonspor taraftarı, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarına destek verdi. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Bordo-Mavili taraftarlar, takımlarını coşkuyla destekledi. Trabzonsporlu oyuncular sahaya 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur' yazılı pankartla çıktı.
            Kültür Park’ta gençleştirme
            Haberler Spor Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı Karagümrük beraberliği sonrası konuştu: Şampiyon gibi oynadık
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