Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı Karagümrük beraberliği sonrası konuştu: Şampiyon gibi oynadık





4 MAÇ TA 9 PUAN UÇTU

Ligde son galibiyetini Göztepe'ye karşı alan Fırtına, sonraki 4 maçta 9 puan kaybetti, Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor son 4 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 12 Mart tarihinde Göztepe'yi sahasında 4-2 yenen Bordo-Mavililer, sonrasında Rize'ye 3-2 mağlup oldu. Daha sonra Beşiktaş ile 1-1, Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, dün gece de evinde Karagümrük ile1-1 berabere kaldı. Bordo- Mavililer son 4 maçta 9 puan kaybetti.