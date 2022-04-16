Şampiyonluk için geri sayıma geçen Fırtına Karagümrük engeline takıldı

VİTOR HUGO DİREĞİ GEÇEMEDİ
58'de Visca'nın pasında Vitor Hugo kale dibinden topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 67'de Caner'in sert şutu direğin hemen üzerinden dışarı çıktı. 75'te V.Hugo'nun şutu direkten auta çıktı.
VİTOR HUGO DİREĞİ GEÇEMEDİ
58'de Visca'nın pasında Vitor Hugo kale dibinden topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 67'de Caner'in sert şutu direğin hemen üzerinden dışarı çıktı. 75'te V.Hugo'nun şutu direkten auta çıktı.
VOLKAN'I GEÇEMİYOR!
Fatih Karagamrük'ün hocası Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzon'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu maçlarda 14 galibiyet aldı.