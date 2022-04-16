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    Şampiyonluk için geri sayıma geçen Fırtına Karagümrük engeline takıldı

    Trabzonspor, 45’te Biglia’nın golüyle geriye düştü. İkinci yarıda tek kale oynayan Trabzon 58’de Vitor Hugo ile beraberliği yakalasa da 2 puanı bıraktı...

    Fırtına’dan galibiyet orucu

    Trabzonspor Karagümrük ile evinde berabere kalarak son 6 haftada 11 puan kaybetti: 1-1. 18'de Hamsik'in sert şutunu kaleci Viviano son anda kornere çeldi. 45'te Yusuf'un Levent'i düşürmesi sonrası hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında serbest vuruş kararı verdi.



    PERES ZOR OLANI BAŞARDI
    Topun başına geçen Biglia frikikten takımını öne geçirdi: 0-1. 55'te Nwakaeme'nin ortasında Peres yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.



    VİTOR HUGO DİREĞİ GEÇEMEDİ
    58'de Visca'nın pasında Vitor Hugo kale dibinden topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 67'de Caner'in sert şutu direğin hemen üzerinden dışarı çıktı. 75'te V.Hugo'nun şutu direkten auta çıktı.



        KARAGÜMRÜK GOLE YAKLAŞTI
        77'de Onur'un şutu direkten döndü. 90+3'te Burak'ın kafa vuruşu üst direkten dışarı çıktı. Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıktı.



        VOLKAN'I GEÇEMİYOR!
        Fatih Karagamrük'ün hocası Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzon'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu maçlarda 14 galibiyet aldı.

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