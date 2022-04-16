Şampiyonluk için geri sayıma geçen Fırtına Karagümrük engeline takıldı





VOLKAN'I GEÇEMİYOR!

Fatih Karagamrük'ün hocası Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzon'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu maçlarda 14 galibiyet aldı.

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