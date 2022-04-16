Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM

NDİAYE VE NWOBODO YOK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.