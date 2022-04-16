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    • Spor
    • 16.04.2022 18:44
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    • 16.04.2022 18:53
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    Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin mutlak 3 puanla çıkacağa maçta Göztepe ise ligde kalabilmek için mücadele verecek. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin mutlak 3 puanla çıkacağa maçta Göztepe ise ligde kalabilmek için mücadele verecek.

    FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    DERBİDE GÖRDÜĞÜ KARTLA İRFAN OYNAMAYACAK
    Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

        FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KART CEZASINDA
        Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

        NDİAYE VE NWOBODO YOK
        Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

        KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!
        Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

            FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER
            FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun

            GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo
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