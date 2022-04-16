Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin mutlak 3 puanla çıkacağa maçta Göztepe ise ligde kalabilmek için mücadele verecek.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
DERBİDE GÖRDÜĞÜ KARTLA İRFAN OYNAMAYACAK
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.