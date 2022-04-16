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    • Spor
    • 16.04.2022 14:42
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    • 16.04.2022 14:57
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    Özel Haber I Diego Rossi için şok iddia! Maliyeti 5 değil 10 milyon dolar

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin 5.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladığı Diego Rossi için ABD basınından çok flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 10 milyon Dolar karşılığında transfer ettiği belirtilen Rossi'nin ayrıca ABD futbol ligi MLS'te en pahalı satışlardan biri olarak da tarihe geçtiği ifade edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Maliyeti 5 değil 10 milyon dolar

    Fenerbahçe sezon ABD'nin Los Angeles takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullandığını ve oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyururken konuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

    ABD basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Rossi'nin bonservis giderini 5.5 milyon Euro olarak açıklamasına rağmen Uruguaylı futbolcunun sezon başındaki kiralama bedeli ile toplam maliyetinin 10 Milyon Dolar civarında olduğu öne sürüldü.

    Ayrıca Rossi'nin 10 milyon Dolarlık maliyetinin yanı sıra eski kulübü Los Angeles FC'nin Uruguaylı futbolcunun sonraki satışından da pay sahibi olduğu kaydedildi.
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        Haberler Spor Özel Haber I Diego Rossi için şok iddia! Maliyeti 5 değil 10 milyon dolar
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