Özel Haber I Diego Rossi için şok iddia! Maliyeti 5 değil 10 milyon dolar

Fenerbahçe sezon ABD'nin Los Angeles takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullandığını ve oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyururken konuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
ABD basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Rossi'nin bonservis giderini 5.5 milyon Euro olarak açıklamasına rağmen Uruguaylı futbolcunun sezon başındaki kiralama bedeli ile toplam maliyetinin 10 Milyon Dolar civarında olduğu öne sürüldü.
Ayrıca Rossi'nin 10 milyon Dolarlık maliyetinin yanı sıra eski kulübü Los Angeles FC'nin Uruguaylı futbolcunun sonraki satışından da pay sahibi olduğu kaydedildi.