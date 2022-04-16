Özel Haber I Diego Rossi için şok iddia! Maliyeti 5 değil 10 milyon dolar

Fenerbahçe'nin 10 milyon Dolar karşılığında transfer ettiği belirtilen Rossi'nin ayrıca ABD futbol ligi MLS'te en pahalı satışlardan biri olarak da tarihe geçtiği ifade edildi. Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe forması ile 25 maçta 4 gol atıp 6 asist yapmıştı.