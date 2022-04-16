Trabzonspor'da Abdullah Avcı nisan ayını sevmiyor!

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 14 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.
Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı Süper Lig'de nisan ayında aldığı sonuçlarla eleştiriliyor. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında nisan ayında çıktığı 10 Süper Lig maçının 9'undan beraberlikle ayrıldı. Sadece 1 galibiyet alabildi.
Karadeniz Fırtınası geçen sezon Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde nisan ayında Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Sadece Karagümrük'ü yenebildi.
Bu sezon ise nisan ayında 3 maça çıkan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'un galibiyeti bulunmuyor. Fırtına nisan ayında Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük ile berabere kaldı. Tam 6 puan kaybı yaşadı.