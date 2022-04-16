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    • Spor
    • 16.04.2022 13:54
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    • 16.04.2022 13:54
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    Trabzonspor'da Abdullah Avcı nisan ayını sevmiyor!

    Spor Toto Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 14 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın aylara göre galibiyet yüzdeleri de ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne koyuyor. Tecrübeli teknik adamın en az galibiyet aldığı aylar nisan ayları.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Avcı nisan ayını sevmiyor!

    Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 14 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

    Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı Süper Lig'de nisan ayında aldığı sonuçlarla eleştiriliyor. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında nisan ayında çıktığı 10 Süper Lig maçının 9'undan beraberlikle ayrıldı. Sadece 1 galibiyet alabildi.

    Karadeniz Fırtınası geçen sezon Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde nisan ayında Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Sadece Karagümrük'ü yenebildi.

    Bu sezon ise nisan ayında 3 maça çıkan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'un galibiyeti bulunmuyor. Fırtına nisan ayında Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük ile berabere kaldı. Tam 6 puan kaybı yaşadı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın aylara göre galibiyet yüzdeleri de ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne koyuyor. Tecrübeli teknik adamın en az galibiyet aldığı aylar nisan ayları. Avcı nisan ayında yüzde 37 galibiyet oranı yakaladı.

        En çok galibiyet aldığı aylar ise ekim ayları. Başarılı teknik adam ekim aylarında yüzde 61 galibiyet oranı tutturdu. Avcı bu sezon ekim ayında Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Ç.Rizespor maçlarını kazanarak 4'te 4 yaptı.

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