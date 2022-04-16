Trabzonspor'da Abdullah Avcı nisan ayını sevmiyor!

Karadeniz Fırtınası geçen sezon Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde nisan ayında Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Sadece Karagümrük'ü yenebildi.

Bu sezon ise nisan ayında 3 maça çıkan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'un galibiyeti bulunmuyor. Fırtına nisan ayında Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük ile berabere kaldı. Tam 6 puan kaybı yaşadı.