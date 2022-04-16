Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Ligde 52 puanla 6'ncı sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 47 puanla 9'uncu sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Borja, Awaziem, Milunovic, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias
Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudriashov, Bünyamin, Veysel, Hakan Özmert, Fernando, Doğukan, Gökdeniz, Luiz Adriano, Haji Wright