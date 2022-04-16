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    • Spor
    • 16.04.2022 15:59
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    • 16.04.2022 15:59
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    Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI ANLATIM

    Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 18. kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

    Ligde 52 puanla 6'ncı sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 47 puanla 9'uncu sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Borja, Awaziem, Milunovic, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias

    Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudriashov, Bünyamin, Veysel, Hakan Özmert, Fernando, Doğukan, Gökdeniz, Luiz Adriano, Haji Wright

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    Haberler Spor Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI ANLATIM
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