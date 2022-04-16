Beşiktaş transfer haberleri | Marcelo Guedes yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı stoper yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor.
Menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a haber gönderen yıldız oyuncu ile ilgili son kararı yönetim ve teknik direktör Valerien Ismael verecek.
Devre arasında Lyon'dan bir başka Fransız takımı Bordeaux'ya transfer olan Marcelo Guedes, futbol kariyerini Siyah-Beyazlı formayla tamamlamak istediğini yakın çevresine söyledi.
Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki Marcelo Guedes için Beşiktaş'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.
2016 yılında Hannover'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen tecrübeli oyuncu sonrasında Alman ekibine geri döndü. Kartal, yıldız oyuncunun bonservisini Hannover'den 2 milyon Euro karşılığında aldı.
Siyah-Beyazlılar'da oynadığı futbolla Fransız devi Lyon'un dikkatini çeken Marcelo sonrasında kariyerini Ligue 1'de sürdürdü. Lyon onun için Beşiktaş'a tam 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.