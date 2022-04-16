Beşiktaş transfer haberleri | Marcelo Guedes yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor

Devre arasında Lyon'dan bir başka Fransız takımı Bordeaux'ya transfer olan Marcelo Guedes, futbol kariyerini Siyah-Beyazlı formayla tamamlamak istediğini yakın çevresine söyledi.

Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki Marcelo Guedes için Beşiktaş'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.