Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi sürüyor! Mesut’un menajeri İstanbul’a geliyor

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesu Özil depremi sürüyor.Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün 18 Nisan'da İstanbul'a geleceği bildirerek Al Nassr ile birlikte ABD'den tekliflerini Fenerbahçe yönetimi ile görüşecek. İşte sizler için derlediğimiz 16 Nisan tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mesut’un menajeri İstanbul’a geliyor!

    Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün 18 Nisan'da İstanbul'a geleceği bildirildi. Mesut Özil'in Al Nassr ile birlikte ABD'den tekliflerin olduğu Erkut Söğüt'ün bu konuları Fener yönetimi ile görüşeceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, Mesut Öizl'in transferinden önemli bir oranda bonservis bedeli beklentisinin olduğu da gelen haberler arasında.



    DİEGO ROSSİ 3 YIL FENER'DE
    Fenerbahçe, Los Angeles FC'den Diego Rossi'nin 5.5 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınarak, 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Açıklama dün sabah saatlerinde yapıldı. Rossi ile yapılan sözleşmenin 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsadığı da ayrıca açıklandı.



    BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA!
    Gelecek sezon teknik direktör Valerien Ismael ile şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta sezon sonunda büyük bir değişim yaşanacak. Bu sezon kadrosunu 12 oyuncuyla güçlendiren Kara Kartal'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Tam 15 futbolcunun kontratının sona ereceği Siyah-Beyazlı ekipte 11 oyuncu da kiradan dönecek. Ismael'in kadro konusundaki kararı merak ediliyor.



        BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
        Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi. Kartal, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla Giresun'a gidecek.



        90 DAKİKASI YOK! 12 MİLYON KAZANACAK
        G.Saray'ın devre arasında İtalyan temsilcisi Fiorentina'dan apar topar transfer ettiği Erick Pulgar, Süper Lig'de sadece 5 maçta görev yaptı. Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı. Şilili orta saha oyuncusu Dinamo Kiev ile oynanan dostluk maçında ise 46 dakika oynadı. Şilli oyuncu Erick Pulgar yarım sezon için 750 bin Euro (12 milyon lira) kazanacak.



        KAYSERİ İLE RİZE PUANLARI PAYLAŞTI
        Rizespor 67'de Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Beraberlik golü ise 77'de Emrah'tan geldi. Süper Lig'de Kayserispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi 67. dakikada Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti... Kayserispor ise bu gole 77'de Emrah Başsan ile karşılık verdi... Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise son 4 maçından 7 puan çıkartı.



            AYTEMİZ ALANYASPOR ANTALYA'YI AĞIRLAYACAK
            Spor Toto Süper Lig'in 33 .haftası Akdeniz derbisine sahne olacak. Alanyaspor sahasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bugün 13.30'da Hatay-Sivas, 16.00'da Altay- Başakşehir maçları da oynanacak.



            6. ETABI AVUSTRALYALI CALEB EWAN KAZANDI
            57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını Lotto Soudal Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan, 4 saat 54 dakika ile zirvede tamamladı. İkinciliği Bora-Hansgroehe takımından Danny Van Poppel alırken,Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen Yarışı üçüncü sırada bitirdi.



            BRİTANYA TOKYO 2020'DEKİ MADALYAYI GERİ VERECEK
            2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Britanya'nın Erkekler 4x100 bayrak yarışında kazandığı gümüş madalya, takımdaki oyunculardan CJ Ucah'ın yasaklı madde kullandığı için elinden alındı. Britanya Olimpiyat Komitesi, "Suçsuz 3 sporcumuz için üzüldük ancak CAS'ın kararına saygılıyız" ifadelerini kullandı. Bu sonuçla Kanada 2, Çin 3. sıraya yükseltildi.

            FENER'İN RAKİBİ GÖZTEPE
            Fenerbahçe, ligde bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe'de tek eksik kart cezalısı İrfan Can Kahveci.

            AYSAL VE ÖZBEK BİZİ DESTEKLİYOR!
            Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyor" dedi.

            VAKIFBANK İLE FENER FİNALDE KARŞILAŞACAK
            Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden Vakıf- Bank, finale yükseldi. Vakıf setleri 25-18, 25-22, 22-25, 25-19 kazandı. Yarı final ikinci maçında ise Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ın rakibi oldu. Kupa Voley'de final maçı yarın oynanacak.

            DENİZLİ KEÇİÖREN'İ TEK GOLLE DEVİRDİ
            Spor Toto 1.Lig'de 32. hafta maçında Denizlispor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmadan konuk takım İlhan Depe'nin 50. dakikada attığı gol ile zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Tuzlaspor evinde Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorla mağlup etti. İstanbulspor ise sahasında Bursaspor'u 3-1'le geçti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Mansur Yavaş’ın ’kabile’si!
            Haberler Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi sürüyor! Mesut’un menajeri İstanbul’a geliyor
                SON DAKİKA