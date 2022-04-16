Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi sürüyor! Mesut’un menajeri İstanbul’a geliyor





BRİTANYA TOKYO 2020'DEKİ MADALYAYI GERİ VERECEK

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Britanya'nın Erkekler 4x100 bayrak yarışında kazandığı gümüş madalya, takımdaki oyunculardan CJ Ucah'ın yasaklı madde kullandığı için elinden alındı. Britanya Olimpiyat Komitesi, "Suçsuz 3 sporcumuz için üzüldük ancak CAS'ın kararına saygılıyız" ifadelerini kullandı. Bu sonuçla Kanada 2, Çin 3. sıraya yükseltildi.



FENER'İN RAKİBİ GÖZTEPE

Fenerbahçe, ligde bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe'de tek eksik kart cezalısı İrfan Can Kahveci.



AYSAL VE ÖZBEK BİZİ DESTEKLİYOR!

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyor" dedi.



VAKIFBANK İLE FENER FİNALDE KARŞILAŞACAK

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden Vakıf- Bank, finale yükseldi. Vakıf setleri 25-18, 25-22, 22-25, 25-19 kazandı. Yarı final ikinci maçında ise Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ın rakibi oldu. Kupa Voley'de final maçı yarın oynanacak.



DENİZLİ KEÇİÖREN'İ TEK GOLLE DEVİRDİ

Spor Toto 1.Lig'de 32. hafta maçında Denizlispor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmadan konuk takım İlhan Depe'nin 50. dakikada attığı gol ile zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Tuzlaspor evinde Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorla mağlup etti. İstanbulspor ise sahasında Bursaspor'u 3-1'le geçti.

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