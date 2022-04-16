Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi sürüyor! Mesut’un menajeri İstanbul’a geliyor

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün 18 Nisan'da İstanbul'a geleceği bildirildi. Mesut Özil'in Al Nassr ile birlikte ABD'den tekliflerin olduğu Erkut Söğüt'ün bu konuları Fener yönetimi ile görüşeceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, Mesut Öizl'in transferinden önemli bir oranda bonservis bedeli beklentisinin olduğu da gelen haberler arasında.
DİEGO ROSSİ 3 YIL FENER'DE
Fenerbahçe, Los Angeles FC'den Diego Rossi'nin 5.5 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınarak, 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Açıklama dün sabah saatlerinde yapıldı. Rossi ile yapılan sözleşmenin 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsadığı da ayrıca açıklandı.
BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA!
Gelecek sezon teknik direktör Valerien Ismael ile şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta sezon sonunda büyük bir değişim yaşanacak. Bu sezon kadrosunu 12 oyuncuyla güçlendiren Kara Kartal'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Tam 15 futbolcunun kontratının sona ereceği Siyah-Beyazlı ekipte 11 oyuncu da kiradan dönecek. Ismael'in kadro konusundaki kararı merak ediliyor.