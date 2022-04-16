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    • Spor
    • 16.04.2022 17:54
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    • 16.04.2022 17:54
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    Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📻Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler...

    Futbol severler tarafından akşam saatleri yaklaşırken Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan sarı kanaryalar heyecanlı bir karşılaşma sergileyecek ve internetten takip etmek isteyenler şifresiz ulaşıp ulaşamayacaklarını merak eder oldu. Peki Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Heyecanla beklenen Fenerbahçe Göztepe maçının muhtemel 11 kadrosunda hangi isimler yer alıyor, hangileri cezalı oynamayacak?

    takvim.com.tr
    ⚽Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📻Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Göztepe karşılaşması yaşanacak ve spor severler heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor, mücadeleden kimin galip geleceği araştırılıyor. İşte maça dair tüm bilgiler...

    FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

    Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

    FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

    Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

        GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

        Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

        KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!

        Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

        FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER

        FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun

        GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo
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        Haberler Spor ⚽Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📻Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler...
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