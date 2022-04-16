⚽Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📻Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Göztepe karşılaşması yaşanacak ve spor severler heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor, mücadeleden kimin galip geleceği araştırılıyor. İşte maça dair tüm bilgiler...