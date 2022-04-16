⚽Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📻Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Göztepe karşılaşması yaşanacak ve spor severler heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor, mücadeleden kimin galip geleceği araştırılıyor. İşte maça dair tüm bilgiler...
⚽FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.