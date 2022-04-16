📻Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izle! ⚽Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz, bedava, kesintisiz izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ve Göztepe takımları karşı karşıya gelecek ve bu akşam izlenecek olan heyecan dolu mücadele canlı yayın olarak takip edilebilecek. İşte maça dair tüm detaylar...
MAÇIN DETAYLARI!
Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
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FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
GÖZTEPE'DE 2 EKSİK
Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!
Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.