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    • Spor
    • 16.04.2022 21:11
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    • 16.04.2022 21:19
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    4 gün önce annesini toprağa veren Göztepeli Ege Özkayımoğlu gözyaşları içinde konuştu: "Çok hüzünlüyüm, canım yanıyor"

    Göztepe'nin 20 yaşındaki forveti Ege Özkayımoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa gözyaşları içinde röportaj verdi. Geçtiğimiz günlerde annesiin toprağa veren Özkayımoğlu, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

    Maç öncesi gözyaşları içinde röportaj verdi

    Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçının öncesinde Ege temsilcisinin genç yeteneği Ege Özkayımoğlu yayıncı kuruluşa röportaj vermek için kamera karşısında geçti.



    4 gün önce annesini kaybeden 20 yaşındaki forvet röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

    "4 günüm iyi geçmedi" diyen Ege, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    Bu sezon 5 maçta görev alan Ege Özkayımoğlu skor katkısı yapamadı.

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    Haberler Spor 4 gün önce annesini toprağa veren Göztepeli Ege Özkayımoğlu gözyaşları içinde konuştu: "Çok hüzünlüyüm, canım yanıyor"
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