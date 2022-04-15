Trabzonspor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Şampiyonluk yolunda olan Trabzonspor, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.