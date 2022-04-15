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    • Spor
    • 15.04.2022 18:21
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    • 15.04.2022 18:27
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    Trabzonspor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Fatih Karagümrük | CANLI

    Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Şampiyonluk yolunda olan Trabzonspor, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6. RANDEVU
        İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı.

        TRABZONSPOR KAARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
        TRABZONSPOR:         UĞURCAN, PERES, HÜSEYİN, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, HAMSIK, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, DJANINY

        KARAGÜMRÜK: VIVIANO, BIRASCHI, LUCKASSEN, BALKOVEC, BURAK, BIGLIA, EMRE, BISTROVIC, LEVENT, PESIC, KARAMOH

        Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

        KARAGÜMRÜK, TRABZONSPOR DEPLASMANINA MORALLİ GİDECEK
        Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gidecek.

            HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
            İki ekip arasında Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

            Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.

            DJANİNY, SİOPİS VE BAKASETAS FORMA GİYECEK
            Trabzonspor'da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan Trondsen dışındaki tüm oyuncuların karşılaşmaya hazır olması nedeniyle forma yarışı yaşanacak. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve durağan oyunu göz önüne alan Avcı'nın karşılaşmada ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor.
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