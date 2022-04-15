Trabzonspor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

Şampiyonluk yolunda olan Trabzonspor, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?