Trabzonspor - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! TS - Fatih Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadelenin canlı takip ekranı...
Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6. RANDEVU
İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı.