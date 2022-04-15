Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.04.2022 19:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2022 19:38
    ABONE OL

    Trabzonspor - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! TS - Fatih Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 33. haftasında heyecan dorukta. Bu akşam Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu akşamki mücadeleyi kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın kanalı hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor- Karagümrük maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte maça dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadelenin canlı takip ekranı...

    Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6. RANDEVU

    İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı.

        İŞTE İLK 11'LER

        Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny

        Karagümrük: Henüz açıklanmadı.

        Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

        KARAGÜMRÜK, TRABZONSPOR DEPLASMANINA MORALLİ GİDECEK
        Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gidecek.

        HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
        İki ekip arasında Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

        Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.

            DJANİNY, SİOPİS VE BAKASETAS FORMA GİYECEK
            Trabzonspor'da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan Trondsen dışındaki tüm oyuncuların karşılaşmaya hazır olması nedeniyle forma yarışı yaşanacak. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve durağan oyunu göz önüne alan Avcı'nın karşılaşmada ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul Valiliği’nden ’düzensiz göçmen’ açıklaması
            Haberler Spor Trabzonspor - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! TS - Fatih Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
                SON DAKİKA