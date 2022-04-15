Trabzonspor - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! TS - Fatih Karagümrük maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

İki ekip arasında Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.