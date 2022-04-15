Galatasaray'da Erick Pulgar'ın 12 milyon TL alacağı var 90 dakikası yok

Sarı-Kırmızılılar devre arası transfer döneminde Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes için uğraşmış ancak transferi Beşiktaş bitirmişti. Cimbom daha sonra Erick Pulgar'a yöneldi.
Başkan Burak Elmas, Şilili orta sahayı transfer etti ama Şilili oyuncu sonrasında ortalıkta gözükmedi. Süper Lig'de 5 maçta görev yapan Pulgar'ın 90 dakika oynadığı maç sayısı yok…
28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında 8, Kayserispor'a karşı 10, Göztepe maçında 61, Konyaspor'a karşı 59 ve Karagümrük karşılaşmasında 26 dakika sahada kaldı. Görev aldığı dakikalar boyunca gol ve asist üretemedi.