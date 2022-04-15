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    • Spor
    • 15.04.2022 11:56
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    • 15.04.2022 12:10
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    Fenerbahçe transferi bitirdi! KAP'a açıklama geldi! Diego Rossi'de 3 yıllık imza tamam

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe, kiralık oynayan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'nin bonservisinin 5,5 milyon euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.

    Fenerbahçe transferi bitirdi! KAP’a açıklama geldi

    Fenerbahçe, Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'nin bonservisinin 5.5 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
    2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

    Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

    Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.


    *Rossi'nin detaylı istatistik bilgileri için fotoğrafa tıklayın

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