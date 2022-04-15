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    • 15.04.2022 14:18
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    • 15.04.2022 14:23
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    İtalyanlar yazdı: Joachim Löw Fenerbahçe’den 30 milyon Euro transfer bütçesi istedi

    İtalyan gazeteci Rudy Galetti’ye göre Löw Fenerbahçe’den 30 milyon Euro transfer bütçesi istedi. Bu yüzden de görüşmeler şimdilik tıkanmış durumda. Fenerbahçe camiasının bir kısmı yeni sezonda İsmail Kartal ile devam edilmesi yönünde görüş bildirirken bir kısım ise hocanın gelecek sezon kesinlikle değişmesini istiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    30 milyon Euro transfer bütçesi istedi

    Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalarken yönetim de yeni hoca için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör adayları arasında uzun süredir Joachim Löw bulunuyor.

    Sarı-Lacivertli Yönetim, ünlü Alman teknik adamla uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor. Löw ile anlaşma sağlanan konular var ancak ekonomik anlamda halen büyük bir sıkıntı var.

    İtalyan gazeteci Rudy Galetti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Löw ile görüşmelerini sürdürdüğünü ve sözleşme şartlarında anlaşma sağladığını iddia etti.

    Ancak transfer bütçesi ile anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti. Galetti'ye göre Löw Fenerbahçe'den 30 milyon Euro transfer bütçesi istedi. Bu yüzden de görüşmeler şimdilik tıkanmış durumda.
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