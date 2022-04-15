İtalyanlar yazdı: Joachim Löw Fenerbahçe’den 30 milyon Euro transfer bütçesi istedi

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalarken yönetim de yeni hoca için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör adayları arasında uzun süredir Joachim Löw bulunuyor.

Sarı-Lacivertli Yönetim, ünlü Alman teknik adamla uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor. Löw ile anlaşma sağlanan konular var ancak ekonomik anlamda halen büyük bir sıkıntı var.