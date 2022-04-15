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    Galatasaray ‘barış için maç’ sloganıyla Dinamo Kiev ile karşılaştı

    Sarı-Kırmızılılar eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e Nef Stadyumu'nda 3-1 mağlup oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 'Barış için maç' sloganıyla oynanan Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasının geliri savaş mağdurlarına bağışlanacak. İstanbul NEF Stadı'nda oynanan özel maçın gelirinden savaş mağduru çocuklar da yararlanacak.

    Savaşa karşı omuz omuza

    Galatasaray Ukrayna'daki savaş nedeniyle zarar gören çocuklara yardım maçında Dinamo Kiev'e 3-1 yenildi. UEFA'nın da destek verdiği karşılaşma 'Barış için maç' sloganıyla oynandı...

    Karşılaşma iki takımın orta yuvarlakta yaptığı saygı duruşu sonrası başladı. Sarı-Kırmızılılar maça Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Pulgar, Emre, Barış Alper, Arda, Morutan, Halil 11'i ile çıktı.

    Dinamo Kiev'in galibiyet gollerini 14. dakikada Buyalsky, 28'de Besedin ve 80'de Tsygankov Aslan'ın golünü 56'da Barış Alper attı. Cimbom'da Halil Dervişoğlu'nun iki topu direkten döndü.

        MAÇIN GELİRİ ÇOCUKLARA!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 'Barış için maç' sloganıyla oynanan Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasının geliri savaş mağdurlarına bağışlanacak. İstanbul NEF Stadı'nda oynanan özel maçın gelirinden savaş mağduru çocuklar da yararlanacak.

        BU KEZ ARDA FORMAYI HAMZA'YA TESLİM ETTİ
        G.Saray'da A Takım'daki ilk resmi maçına 2005'te Bursaspor karşısında çıkan Arda Turan, bu karşılaşmada 60. dakikada Ayhan Akman'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Dün ise Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, Arda'nın yerine Galatasaray A Takımı'ndaki ilk maçına çıktı.
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