Galatasaray ‘barış için maç’ sloganıyla Dinamo Kiev ile karşılaştı

BU KEZ ARDA FORMAYI HAMZA'YA TESLİM ETTİ

G.Saray'da A Takım'daki ilk resmi maçına 2005'te Bursaspor karşısında çıkan Arda Turan, bu karşılaşmada 60. dakikada Ayhan Akman'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Dün ise Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, Arda'nın yerine Galatasaray A Takımı'ndaki ilk maçına çıktı.