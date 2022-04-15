Galatasaray ‘barış için maç’ sloganıyla Dinamo Kiev ile karşılaştı

Galatasaray Ukrayna'daki savaş nedeniyle zarar gören çocuklara yardım maçında Dinamo Kiev'e 3-1 yenildi. UEFA'nın da destek verdiği karşılaşma 'Barış için maç' sloganıyla oynandı...
Karşılaşma iki takımın orta yuvarlakta yaptığı saygı duruşu sonrası başladı. Sarı-Kırmızılılar maça Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Pulgar, Emre, Barış Alper, Arda, Morutan, Halil 11'i ile çıktı.
Dinamo Kiev'in galibiyet gollerini 14. dakikada Buyalsky, 28'de Besedin ve 80'de Tsygankov Aslan'ın golünü 56'da Barış Alper attı. Cimbom'da Halil Dervişoğlu'nun iki topu direkten döndü.