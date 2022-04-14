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    • Spor
    • 14.04.2022 19:17
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    • 14.04.2022 19:28
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    Tesadüfün bu kadarı! Ayhan Akman Arda Turan'a bırakmıştı o da Hamza Yiğit Akman'a bıraktı...

    Ayhan Akman, Arda Turan ve Hamza Yiğit Akman tesadüfü... Galatasaray, ‘barış için maç’ sloganı ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile sahasında kozlarını paylaştı. Dinamo Kiev’in 3-1 kazandığı maçın 60.dakikasında Arda Turan’ın yerini Ayhan Akman’ın oğlu Hamza Efe Akman’a bırakması ise büyük bir tesadüfü beraberinde getirdi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tesadüfün bu kadarı!

    Galatasaray'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 'barış için maç' sloganı ile oynadığı dostluk maçı Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan ve genç oyuncu Hamza Akman için büyük bir tesadüfü beraberinde getirdi.

    Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Efe Akman, Sarı-Kırmızılı takımın formasını ilk kez A Takım düzeyinde terletirken, bu hem Akman ailesi hem de Arda Turan için tarihi tekerrür ettirdi.

    ARDA TURAN DA AYHAN AKMAN'IN YERİNE OYUNA DAHİL OLMUŞTU
    2005 yılında Galatasaray formasını A Takım düzeyinde Bursaspor ile kupada oynanan maçta ilk kez giyen Arda Turan, bu maçta bugün 60. Dakikada yerini bıraktığı Hamza Efe Akman'ın babası olan Ayhan Akman'ın yerine bu maçta oyuna dahil olmuştu.

    17 YIL SONRA
    17 yıl sonra ise Arda Turan bu kez Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'ya aynı dakikada yerini bıraktı ve ortaya çok büyük bir tesadüf çıkmış oldu.

    Ayhan Akman ile hem Galatasaray'da hem A Milli Takım'da birlikte forma giyen Arda Turan, Akman'ın oğlu Hamza ile de yeşil sahalarda birlikte yer aldı.
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    Haberler Spor Tesadüfün bu kadarı! Ayhan Akman Arda Turan'a bırakmıştı o da Hamza Yiğit Akman'a bıraktı...
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