Tesadüfün bu kadarı! Ayhan Akman Arda Turan'a bırakmıştı o da Hamza Yiğit Akman'a bıraktı...

Galatasaray'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 'barış için maç' sloganı ile oynadığı dostluk maçı Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan ve genç oyuncu Hamza Akman için büyük bir tesadüfü beraberinde getirdi.
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Efe Akman, Sarı-Kırmızılı takımın formasını ilk kez A Takım düzeyinde terletirken, bu hem Akman ailesi hem de Arda Turan için tarihi tekerrür ettirdi.
ARDA TURAN DA AYHAN AKMAN'IN YERİNE OYUNA DAHİL OLMUŞTU
2005 yılında Galatasaray formasını A Takım düzeyinde Bursaspor ile kupada oynanan maçta ilk kez giyen Arda Turan, bu maçta bugün 60. Dakikada yerini bıraktığı Hamza Efe Akman'ın babası olan Ayhan Akman'ın yerine bu maçta oyuna dahil olmuştu.
17 YIL SONRA
17 yıl sonra ise Arda Turan bu kez Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'ya aynı dakikada yerini bıraktı ve ortaya çok büyük bir tesadüf çıkmış oldu.
Ayhan Akman ile hem Galatasaray'da hem A Milli Takım'da birlikte forma giyen Arda Turan, Akman'ın oğlu Hamza ile de yeşil sahalarda birlikte yer aldı.