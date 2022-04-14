Tesadüfün bu kadarı! Ayhan Akman Arda Turan'a bırakmıştı o da Hamza Yiğit Akman'a bıraktı...

Galatasaray'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 'barış için maç' sloganı ile oynadığı dostluk maçı Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Arda Turan ve genç oyuncu Hamza Akman için büyük bir tesadüfü beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Efe Akman, Sarı-Kırmızılı takımın formasını ilk kez A Takım düzeyinde terletirken, bu hem Akman ailesi hem de Arda Turan için tarihi tekerrür ettirdi.