Elmas ile tecrübeli teknik adam, saha kenarında bir süre sohbet etti.

Rumen teknik adam, Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau ile de bir süre saha kenarında konuştu.

Ukraynalı bazı futbolseverlerin de statta takip ettiği müsabaka öncesinde, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dinamo Kievli futbolcular, maç öncesindeki seremoniye Ukrayna bayrağıyla çıktı.