Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karşı Galatasaray "Barış için maç" sloganıyla Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile maç yaptı.
Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek verdi.
DİNAMO KİEV 3-1 KAZANDI
NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Buyalskyy, Besedin ve Tsygankov atarken Galatasaray'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
MAÇTAN DETAYLAR
Karşılaşmada Dinamo Kiev'in gollerini 14. dakikada Buyalski, 28. dakikada Besedin ve 80. dakikada Tsygankov atarken, Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncular Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Işık Kaan Arslan, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.
BURAK ELMAS, MİRCEA LUCESCU İLE BİR ARAYA GELDİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir dönem sarı-kırmızılı takımı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile maç öncesinde bir araya geldi.