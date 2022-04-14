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    • Spor
    • 14.04.2022 19:00
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    • 14.04.2022 19:06
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    Galatasaray 1-3 Dinamo Kiev | MAÇ SONUCU ÖZETİ

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karşı Galatasaray "Barış için maç" sloganıyla Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile maç yaptı. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Galatasaray ve Dinamo Kiev’den ’barış’ maçı!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karşı Galatasaray "Barış için maç" sloganıyla Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile maç yaptı.

    Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek verdi.

    DİNAMO KİEV 3-1 KAZANDI
    NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Buyalskyy, Besedin ve Tsygankov atarken Galatasaray'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

    MAÇTAN DETAYLAR
    Karşılaşmada Dinamo Kiev'in gollerini 14. dakikada Buyalski, 28. dakikada Besedin ve 80. dakikada Tsygankov atarken, Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

    Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncular Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Işık Kaan Arslan, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

    BURAK ELMAS, MİRCEA LUCESCU İLE BİR ARAYA GELDİ
    Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir dönem sarı-kırmızılı takımı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile maç öncesinde bir araya geldi.

        Elmas ile tecrübeli teknik adam, saha kenarında bir süre sohbet etti.

        Rumen teknik adam, Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau ile de bir süre saha kenarında konuştu.

        Ukraynalı bazı futbolseverlerin de statta takip ettiği müsabaka öncesinde, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Dinamo Kievli futbolcular, maç öncesindeki seremoniye Ukrayna bayrağıyla çıktı.

        TARAFTARDAN TORRENT'E TEPKİ
        Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada sarı-kırmızılı takımın yediği ikinci golden sonra teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

        Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla İspanyol teknik adamı istifaya davet etti.

        Karşılaşma sonrasında taraftarlar, tribünleri gezen iki takım futbolcularını da alkışladı.

        Öte yandan, müsabaka için 6 bin 726 bilet satışı yapıldığı açıklandı.
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