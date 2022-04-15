Beşiktaş'a gidiyor derken Galatasaray sürprizi! Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme! Yıllık maaşı...

BEŞİKTAŞ VE ADANA DA PEŞİNDE

Tecrübeli futbolcunun gözü de doğal olarak Sarı-Kırmızılılar'da gerçekleşecek erken seçime çevrilmiş durumda. Ancak Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Beşiktaş ve Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.