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    • 14.04.2022 13:02
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    • 14.04.2022 13:10
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    Galatasaray'ın kiralık verdiği Yunus Akgün ve Emre Akbaba takımdaki 3 forvetten 10 gol daha fazla katkıda bulundu

    Sezon başında Fatih Terim’in kadroda düşünmediği ve kiralık olarak başka takımlara giden iki yıldızın performansı dikkat çekiyor. Orta sahanın sağında oynayan Yunus Akgün ve 10 numara oynayan Emre Akbaba, takımdaki 3 forvetten 10 gol daha fazla katkıda bulundu.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Yunus ve Emre forvetlere bedel! Özel Haber

    Galatasaray sezon başında yaptığı yanlış transfer planlamasının bedelini ödemeye devam ediyor. Sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Sarı-Kırmızılılar sonrasında ise Domenec Torrent ile yoluna devam etti.

    Üst üste alınan başarısız sonuçlar Galatasaray taraftarını da adeta kahretti. Sezon başında Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kiralık olarak başka takımlara giden iki yıldızın performansı futbolseverleri de çok etkiledi.

    Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün bu sezon teknik direktör Montella ile adeta yeniden doğdu. Genç yıldız, Süper Lig'de 7 gol, 8 asist üretti. 15 gole katkı yapan Yunus Akgün gelecek sezon Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olacak.

    Süper Lig'in bir başka İtalyan hocası Farioli'nin elinde olan Emre Akbaba da Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Akdeniz ekibinde 9 gol gol atarken 4 de asiste imza attı.

    Gelecek sezon Galatasaray'a dönecek olan iki yıldız toplamda 16 gol atarken 12 de asist yaptı. İki oyuncu santrfor olmamalarına rağmen ligde 28 gole direkt katkıda bulundular. İki oyuncu tüm kulvarlarda ise 27 gol atarken 29 asist ürettiler.

        Galatasaray'ın bu sezon golcüleri toplamda o sayıya yaklaşamadı. Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mohamed bu sezon ligde 6 gol atarken 3 asist yaptı. Halil Dervişoğlu ise 3 gol, 1 asistle mücadele ediyor. Fransız yıldız Gomis ise 5 gol üretti.

        3 golcü toplamda 14 gol atarken 4 de asist yaptı.Toplamda 18 gole katkıda bulundular. Orta sahanın sağında oynayan Yunus ve 10 numara oynayan Emre Akbaba, 3 forvetten 10 gol daha fazla katkıda bulundu.
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        Haberler Spor Galatasaray'ın kiralık verdiği Yunus Akgün ve Emre Akbaba takımdaki 3 forvetten 10 gol daha fazla katkıda bulundu
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