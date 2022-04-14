Galatasaray'ın kiralık verdiği Yunus Akgün ve Emre Akbaba takımdaki 3 forvetten 10 gol daha fazla katkıda bulundu

Galatasaray sezon başında yaptığı yanlış transfer planlamasının bedelini ödemeye devam ediyor. Sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Sarı-Kırmızılılar sonrasında ise Domenec Torrent ile yoluna devam etti.
Üst üste alınan başarısız sonuçlar Galatasaray taraftarını da adeta kahretti. Sezon başında Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kiralık olarak başka takımlara giden iki yıldızın performansı futbolseverleri de çok etkiledi.
Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün bu sezon teknik direktör Montella ile adeta yeniden doğdu. Genç yıldız, Süper Lig'de 7 gol, 8 asist üretti. 15 gole katkı yapan Yunus Akgün gelecek sezon Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olacak.
Süper Lig'in bir başka İtalyan hocası Farioli'nin elinde olan Emre Akbaba da Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Akdeniz ekibinde 9 gol gol atarken 4 de asiste imza attı.
Gelecek sezon Galatasaray'a dönecek olan iki yıldız toplamda 16 gol atarken 12 de asist yaptı. İki oyuncu santrfor olmamalarına rağmen ligde 28 gole direkt katkıda bulundular. İki oyuncu tüm kulvarlarda ise 27 gol atarken 29 asist ürettiler.