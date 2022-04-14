Galatasaray'ın kiralık verdiği Yunus Akgün ve Emre Akbaba takımdaki 3 forvetten 10 gol daha fazla katkıda bulundu

Galatasaray sezon başında yaptığı yanlış transfer planlamasının bedelini ödemeye devam ediyor. Sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Sarı-Kırmızılılar sonrasında ise Domenec Torrent ile yoluna devam etti.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar Galatasaray taraftarını da adeta kahretti. Sezon başında Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kiralık olarak başka takımlara giden iki yıldızın performansı futbolseverleri de çok etkiledi.