Trabzonspor’un erken şampiyonluk hayali

KARAGÜMRÜK'ÜN PUAN ALAMADIĞI TEK TAKIM

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı mağlubiyet yaşamayan Karadeniz fırtınası, yarın son kez evinde bir İstanbul ekibini ağırlayacak. Rakibi Fatih Karagümrük ile son olarak ligin 14'üncü haftasında karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Rakibiyle 1'i Türkiye Kupası, 6'sı Süper Lig olmak üzere toplam 7 kez karşılaşan Karadeniz fırtınası, bu karşılaşmaların tamamından zaferle ayrıldı. Misafir ekibin ise, Süper Lig tarihinde 5 ve daha fazla karşılaştığı 20 takım arasında puan alamadığı tek rakibi olarak Trabzonspor kayıtlara geçti.

AVCI İLE DEMİREL'İN İLK MAÇI

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının başında Vavacars Fatih Karagümrük ile ligde karşılaştığı toplam 3 maçtan da galibiyet almasını bildi. Avcı, yarınki karşılaşmada Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel ile kariyerinin ilk müsabakasını yapacak. Volkan Demirel ise, 4 ay önce göreve gelerek Karagümrük ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a karşı yarın ilk sınavını verecek.

AVCI KARİYERİNİN REKORUNU BU HAFTA KIRABİLİR

Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.