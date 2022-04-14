Trabzonspor’un erken şampiyonluk hayali

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da şampiyonluk için geri sayım başladı. Süper Lig'in bitimine 6 hafta kalırken 72 puanla liderliğini sürdüren bordo mavililer, ligin en erken şampiyonluğunu yakalayıp tarihe geçmek için mücadele edecek. Yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
REKOR İÇİN SAHAYA
Trabzonspor, yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesi, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un da rakiplerine puan kaybetmesi halinde, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo mavililer hedeflediği başarılı yakalarsa, 2013-14 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Fenerbahçe'den erken şampiyonluk rekorunu devralacak.
KARAGÜMRÜK'E HİÇ YENİLMEDİ
Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda sahasında namağlup tek takım olan Trabzonspor 22 maçtır evinde kaybetmedi. Ligde son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında mağlubiyet yaşayan bordo mavililerin evindeki yenilmezliği 400 günü geçti.