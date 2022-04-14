Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI MAÇ İZLE! GS - KİEV hazırlık maçı canlı izle bedava kesintisiz!

Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Galatasaray-FC Dinamo Kiev maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar!
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç TRTSPOR ve Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.
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Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler...
Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Morutan, Cicaldau, Babel, Halil
Dinamo Kiev: Bushchan, Dubinchak, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buialskyi, Antiukh, Tsygankov, Vanat