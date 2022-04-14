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    • Spor
    • 14.04.2022 16:21
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    • 14.04.2022 16:21
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    Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI MAÇ İZLE! GS - KİEV hazırlık maçı canlı izle bedava kesintisiz!

    Galatasaray Dinamo Kiev hazırlık maçı için geri sayım sona erdi. Galatasaray ile Dinamo Kiev savaş mağdurlarına yardım amaçlı NEF Stadı'nda hazırlık maçında bugün karşı karşıya geliyor. Maçı yakından takip etmek isteyenler maçın yayın kanalı hakkında bilgi olmak istiyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI MAÇ İZLE!

    Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Galatasaray-FC Dinamo Kiev maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar!

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç TRTSPOR ve Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.

    MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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    Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler...

    Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Morutan, Cicaldau, Babel, Halil

    Dinamo Kiev: Bushchan, Dubinchak, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buialskyi, Antiukh, Tsygankov, Vanat

        Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri

        Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.

        Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlara PDF bilet satışı yapılabilecek.

        - Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

        - Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden PDF bilet satın alabilirler.

        - 0-6 yaş ücretsizdir.

        - Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

        - E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de PDF biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri gerekmektedir.

        - Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

        Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00
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        Haberler Spor Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI MAÇ İZLE! GS - KİEV hazırlık maçı canlı izle bedava kesintisiz!
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