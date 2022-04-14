Barcelona Eintracht Frankfurt CANLI MAÇ İZLE- Exxen! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Frankfurt canlı izle bedava şifresiz kesintisiz!

Barcelona, ilk maçta Frankfurt deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı. 6 maçtır kazanamayan Frankfurt ile 24 maçtır kaybetmeyen Barcelona'nın karşılaşması futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, Barcelona ile Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!
İlk 11'ler
Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres
Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré, Hinteregger, Ndicka; Knauff, Jakic, Rodé, Kostic; Lindstrom, Kamada; Borre.
Yayın: Exxen
Temsilcimiz Galatasaray 'ı son 16 turunda deplasmanda aldığı galibiyet ile eleyen İspanyol ekibi Barcelona Çeyrek Final ilk maçında Almanya deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.