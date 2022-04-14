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    • Spor
    • 14.04.2022 21:23
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    • 14.04.2022 21:23
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    Barcelona Eintracht Frankfurt CANLI MAÇ İZLE- Exxen! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Frankfurt canlı izle bedava şifresiz kesintisiz!

    Barcelona ile Eintracht Frankfurt maçı için geri sayım sona erdi. İlk maçta 1-1 beraberlikle sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları maçın yayın kanalı hakkıdna bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Barcelona ile Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Barcelona Eintracht Frankfurt CANLI MAÇ İZLE- Exxen!

    Barcelona, ilk maçta Frankfurt deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı. 6 maçtır kazanamayan Frankfurt ile 24 maçtır kaybetmeyen Barcelona'nın karşılaşması futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, Barcelona ile Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    İlk 11'ler

    Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres

    Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré, Hinteregger, Ndicka; Knauff, Jakic, Rodé, Kostic; Lindstrom, Kamada; Borre.

    Yayın: Exxen

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    Temsilcimiz Galatasaray 'ı son 16 turunda deplasmanda aldığı galibiyet ile eleyen İspanyol ekibi Barcelona Çeyrek Final ilk maçında Almanya deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.

        Xavi'nin gelişiyle güzel bir seri yakalayan Barcelona eşleşmenin ilk maçında Almanya deplasmanında beklentilerin altında performans sergiledi. Mücadelenin ikinci yarsında antrenmanda çalışılmış golle 1-1 tamamlanan maçta Camp Nou'da kendi taraftarının önünde maçın mutlak favorisi.

        Son lig maçını kaybeden Frankfurt'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Avrupa maçlarında sergilediği korkusuz oyunla dikkat çeken Alman ekibi çok adamla hızlı hücum etmenin sıkıntılarını yaşıyor. Etkili isimlere sahip olan Barcelona karşısında kalesini gole kapatmaları zor görünüyor.
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        Haberler Spor Barcelona Eintracht Frankfurt CANLI MAÇ İZLE- Exxen! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Frankfurt canlı izle bedava şifresiz kesintisiz!
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