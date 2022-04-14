Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı! Olaylar tünelde devam etti: Tükürük kavgası

GUARDIOLA: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." dedi.

SIMEONE: TARAFTARI ALKIŞLADIM

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise "Alkışladım çünkü taraftarın büyük desteği vardı. Onlar takımı alkışlıyordu, ben de taraftarı alkışladım. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.