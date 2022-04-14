Fenerbahçe'de İsmail Kartal gözünü 8 maçlık rekora dikti!

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı ile göreve başlayan Kartal, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam görev süresince 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
KARTAL 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın şimdiki hedefi ise 2014-2015 sezonunda yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisini geride bırakmak.
Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Göztepe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa 8 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırılacak.
Fenerbahçe 2014-2015 sezonunda 34 hafta sonunda topladığı 74 puanla sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı Kanarya bu sezon ise 32 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde yer alıyor.