Fenerbahçe'de İsmail Kartal gözünü 8 maçlık rekora dikti!

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı ile göreve başlayan Kartal, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam görev süresince 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.