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    • Spor
    • 14.04.2022 05:40
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    • 14.04.2022 05:40
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    Yüksek tansiyonlu karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nin yarı final biletini İngiliz ekibi Manchester City kaptı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Manchester City ile karşılaştı. Tansiyonun yüksek olduğu maçta gol sesi çıkmadı. İlk karşılaşmada 1-0'lık avantajı elinde bulunduran Manchester City yarı finale yükseldi.

    Manchester City yarı final biletini kaptı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçları ile devam etti.



    Gecenin önemli maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.



    Wanda Metropolitano'da oynanan zorlu mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.



        İlk maçı 1-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.



        Manchester City yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.



        Ayrıca mücadelenin 90+2. dakikasında Felipe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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            Haberler Spor Yüksek tansiyonlu karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nin yarı final biletini İngiliz ekibi Manchester City kaptı!
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