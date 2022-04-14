Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.04.2022 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 12:33
    ABONE OL

    Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un evinde Fatih Karagümrük konuk edeceği mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un evinde Fatih Karagümrük konuk edeceği mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
    YARIN
    20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
    20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

    16 NİSAN CUMARTESİ
    13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
    16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

    17 NİSAN PAZAR
    13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
    16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
    20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

    18 NİSAN PAZARTESİ
    20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Manavgatlı yangın mağdurları çifte bayram yaşayacak
    Haberler Spor Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
        SON DAKİKA