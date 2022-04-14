Beşiktaş yıldız kanat oyuncusu Octavian Popescu için harekete geçti

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Siyah-Beyazlılar gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor. Kara Kartal maaş bütçesinde de büyük bir daralmaya gidecek. Kadrodaki yıldız isimleri ve yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar genç ve gelecek vaat eden futbolcuların peşine düştü... Ismael ile büyük bir ivme yakalayan Kartal'ın Rumen yıldız Octavian Popescu ile temas kurduğu belirtildi. FCSB'de forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da Süper Lig'e gelmeye istekli olduğu belirtildi... Galatasaray'ın da bir dönem gündemine gelen Popescu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor... Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan genç yetenek 2 kez de milli takım forması giydi. Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyen Popescu, 8 gol atarken 4 de asiste imza attı.