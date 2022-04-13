Beşiktaş'a süper Rumen! Transfer hedefi Octavian Popescu

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Siyah-Beyazlılar gelecek sezon kadroda büyük revizyona gitmeyi planlıyor. Kara Kartal maaş bütçesinde de büyük bir daralmaya gidecek.
Kadrodaki yıldız isimleri ve yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar genç ve gelecek vaat eden futbolcuların peşine düştü... Ismael ile büyük bir ivme yakalayan Kartal'ın Rumen yıldızla temas kurduğu belirtildi...
Beşiktaş'ın Romanya futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından Octavian Popescu ile ilgilendiği iddia edildi... FCSB'de forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da Süper Lig'e gelmeye istekli olduğu belirtildi.