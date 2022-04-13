Beşiktaş'a süper Rumen! Transfer hedefi Octavian Popescu

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyen Octavian Popescu, 8 gol atarken 4 de asiste imza attı. 2020 yılında 50 bin Euro değeri olan Popescu son dönemde müthiş bir yükselişle Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekti.

Kariyerinde 66 maça çıkan, 12 gol ve 12 asist üreten genç yıldıza Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya ve Fransa Ligi ekiplerinin de ilgisi olduğu iddia edildi.