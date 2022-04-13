Özel haber... Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Antalyaspor Doğukan Sinik için en az 4 milyon Euro istiyor

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirilmesinin ardından muhteşem bir çıkışa imza atan ve A Milli Takıma kadar yükselen Doğukan Sinik için İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girdi.
Akdeniz ekibi ise birçok kulübün transfer listesindeki Doğukan'ın bonservis bedelini belirledi.
Süper Lig'in Fenerbahçe ile birlikte en formda takımı olarak dikkat çeken Antalyaspor'da takımın genç oyuncularından Doğukan Sinik performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.