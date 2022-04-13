Özel haber... Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Antalyaspor Doğukan Sinik için en az 4 milyon Euro istiyor

A Milli Takımımız'ın 29 Mayıs'ta İtalya ile oynadığı maçta Ay-Yıldızlı formayı ilk kez giyen Doğukan, bu sezon Süper Lig'de ise 26 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 6 da asit yaparak 9 gole direkt olarak katkı sağladı.

2012 yılından bu yana Antalyaspor bünyesinde olan Doğukan Sinik için, Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, "Ona çok güveniyorum. O da güvenimizi bugüne kadar boşa çıkarmadı. Doğukan gibi yetenekli, performansı iyi olan oyuncuların skora katkısı daha fazla olması lazım. Doğukan'ın performansında düşüş görmedim, istikrarı yakaladığını düşünüyorum. Doğukan'ın futbolunu beğenmeyen, futboldan çok anlayan bir insan değildir" demişti.