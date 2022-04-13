Atletico Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Manchester City maçı canlı izle kesintisiz!

Atletico Madrid Manchester City maçı, Yarı Final heyecanını yaşamak isteyen iki takım için de kritik bir önem arz edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Manchester City, Griezmann'lı Atletico Madrid karşısında mücadele edecek. Peki, Atletico Madrid Manchester City hangi kanalda? İşte, merak edilenler!
Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman?
Atletico Madrid, Etihad'da 1-0 yenildiği Manchester City'i konuk edecek. Nefes kesecek karşılaşma 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'da başlayacak.
Wanda Metropolitana'da oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.