Atletico Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Manchester City maçı canlı izle kesintisiz!

Atletico Madrid Manchester City maçı, Yarı Final heyecanını yaşamak isteyen iki takım için de kritik bir önem arz edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Manchester City, Griezmann'lı Atletico Madrid karşısında mücadele edecek. Peki, Atletico Madrid Manchester City hangi kanalda? İşte, merak edilenler!