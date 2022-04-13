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    • Spor
    • 13.04.2022 20:58
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    • 13.04.2022 20:58
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    Atletico Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Manchester City maçı canlı izle kesintisiz!

    Atletico Madrid Manchester City maçı için geri sayım sona erdi. Bu akşam Atletico Madrid, Etihad'da 1-0 yenildiği Manchester City'i sahasında konuk edecek. Maçı sıkı takip edecekler, yayın kanalı hakkında aramalara başladı. Peki, Atletico Madrid Manchester City maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Atletico Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE!

    Atletico Madrid Manchester City maçı, Yarı Final heyecanını yaşamak isteyen iki takım için de kritik bir önem arz edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Manchester City, Griezmann'lı Atletico Madrid karşısında mücadele edecek. Peki, Atletico Madrid Manchester City hangi kanalda? İşte, merak edilenler!

    Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman?

    Atletico Madrid, Etihad'da 1-0 yenildiği Manchester City'i konuk edecek. Nefes kesecek karşılaşma 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'da başlayacak.

    Wanda Metropolitana'da oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
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        Haberler Spor Atletico Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Manchester City maçı canlı izle kesintisiz!
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