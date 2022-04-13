Küçük şehirden büyük mucize! Bayern Münih'i deviren Villarreal adını yarı finale yazdırdı

Villarreal 2005-06 sezonunun ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. 'Sarı Denizaltılar' Unai Emery yönetiminde Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi'nde grup sonrası eleme turlarında son 13 maçta rakiplerine kaybetmedi.
İspanya La Liga'da 7. sırada yer alan Villarreal, Bayern Münih karşısında iki maçta iki isabetlu şut buldu ve ikisi de gol oldu. 382 milyon Euro değere sahip olan Villarreal, 804 milyon Euro'luk Bayern'i eleyerek büyük bir işe imza attı.
Villarreal'in nüfusu 50 bin. Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena'nın kapasitesi ise 75 bin kapasiteli. İşte böylesine küçük bir şehirden mucize bir başarı hikayesi yazmayı başardılar.