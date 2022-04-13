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    • 13.04.2022 11:26
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    • 13.04.2022 11:37
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    Küçük şehirden büyük mucize! Bayern Münih'i deviren Villarreal adını yarı finale yazdırdı

    İspanya’nın mütevazı kulüplerinden olan Villarreal, Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Villarreal toplamda 2-1’lik skorla mutlu sona ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Küçük şehirden büyük mucize! Takvim Özel

    Villarreal 2005-06 sezonunun ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. 'Sarı Denizaltılar' Unai Emery yönetiminde Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi'nde grup sonrası eleme turlarında son 13 maçta rakiplerine kaybetmedi.

    İspanya La Liga'da 7. sırada yer alan Villarreal, Bayern Münih karşısında iki maçta iki isabetlu şut buldu ve ikisi de gol oldu. 382 milyon Euro değere sahip olan Villarreal, 804 milyon Euro'luk Bayern'i eleyerek büyük bir işe imza attı.

    Villarreal'in nüfusu 50 bin. Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena'nın kapasitesi ise 75 bin kapasiteli. İşte böylesine küçük bir şehirden mucize bir başarı hikayesi yazmayı başardılar.

        İspanyol ekibi teknik direktör Unai Emery'nin önderliğinde müthiş bir başarıya imza attı. Tecrübeli teknik adam son dönemdeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi'nde 100 maçı gören ilk hoca olan Emery, 8 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı.

        Avrupa Ligi'nde en yüksek puan ortalamasına sahip olan hoca konumundaki Emery, bir Avrupa kupasında ilk kez 5 finale ulaşan teknik adam olmayı başardı.

        Villarreal'e ilk Avrupa kupasını getiren tecrübeli teknik adam şimdi de Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı yaşayacak.
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