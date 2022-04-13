Galatasaray, Ukrayna'daki çocuklara yardım amacıyla 14 Nisan Perşembe günü Dinamo Kiev ile özel bir maç yapacak. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kiev maç biletleri kaç TL, ücretsiz mi? İşte merak edilenler!
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri
Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.
Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlara PDF bilet satışı yapılabilecek.