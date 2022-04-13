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    • Spor
    • 13.04.2022 18:54
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    • 13.04.2022 18:54
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    ⚽Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kiev maç biletleri kaç TL, ücretsiz mi?

    Galatasaray, Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile özel bir maçta karşı karşıya geliyor. Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor. Taraftarlar maç hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kiev maç biletleri kaç TL, ücretsiz mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, Ukrayna'daki çocuklara yardım amacıyla 14 Nisan Perşembe günü Dinamo Kiev ile özel bir maç yapacak. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kiev maç biletleri kaç TL, ücretsiz mi? İşte merak edilenler!

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.

    Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri

    Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.

    Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlara PDF bilet satışı yapılabilecek.

        - Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

        - Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden PDF bilet satın alabilirler.

        - 0-6 yaş ücretsizdir.

        - Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

        - E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de PDF biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri gerekmektedir.

        - Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

        Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00
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        Haberler Spor ⚽Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Kiev maç biletleri kaç TL, ücretsiz mi?
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