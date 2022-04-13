- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de PDF biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri gerekmektedir.

- Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00