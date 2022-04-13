Abdullah Avcı Karagümrük maçında hata istemiyor

Trabzonspor teknik ekibi, Cuma günü sahasında oynanacak olan Karagümrük maçı öncesi yoğun mesaiye girdi. Özellikle son 3 haftada oynanan maçlarda yapılan hatalar başta olmak üzere takım içerisindeki önemli aksaklıkları gidermek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcılarıyla birlikte bu maçları yeniden analiz etti. Bu maçlardaki hatalar ve eksiklikler üzerine antrenman programı yapacak olan Avcı, görsel olarak da bu eksiklikleri oyuncularına aktaracak.
DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA...
Rakipleri Karagümrük'ün de bugüne kadar oynadığı maçları inceleyen ve defanstaki zaaflarını kullanmaya yönelik bir taktik belirleyecek olan Avcı'nın takım içerisinde de bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam dolu tribünler önünde oynanacak Karagümrük maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Bu arada Abdullah Avcı'nın formsuz bir dönem geçiren bazı oyuncuları Karagümrük maçında yedek bırakabileceği de gelen haberler arasında.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Trabzonspor, Karagümrük maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.