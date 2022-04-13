Abdullah Avcı Karagümrük maçında hata istemiyor





DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA...

Rakipleri Karagümrük'ün de bugüne kadar oynadığı maçları inceleyen ve defanstaki zaaflarını kullanmaya yönelik bir taktik belirleyecek olan Avcı'nın takım içerisinde de bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam dolu tribünler önünde oynanacak Karagümrük maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Bu arada Abdullah Avcı'nın formsuz bir dönem geçiren bazı oyuncuları Karagümrük maçında yedek bırakabileceği de gelen haberler arasında.